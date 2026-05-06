PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato un incremento dei viaggi transfrontalieri durante le vacanze del primo maggio, con quasi 11,3 milioni di spostamenti, grazie anche all’aumento dei visitatori internazionali, compresi gli ingressi nel Paese senza visto.

Durante i cinque giorni di festività iniziati il primo maggio, gli attraversamenti di frontiera sono stati in media circa 2,26 milioni al giorno, in aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente. Il picco è stato registrato il 2 maggio, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione.

I viaggi di cittadini stranieri da e verso la Cina sono cresciuti raggiungendo gli 1,26 milioni durante le vacanze, segnando un aumento del 12,5% rispetto all’anno precedente. Tra i cittadini entrati nel Paese, 436.000 hanno goduto dell’esenzione dal visto, con una crescita del 14,7%.

(ITALPRESS).