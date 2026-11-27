CATANIA (ITALPRESS) – Notte di paura nel quartiere Ognina, a Catania, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. Il giovane sarebbe stato raggiunto da un proiettile alla schiena, in circostanze ancora da chiarire. Il minorenne è stato soccorso e accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Al momento non sono chiari i motivi che hanno portato all’esplosione dei colpi né se il minorenne fosse il destinatario di un’aggressione mirata o sia rimasto coinvolto in una situazione più ampia. La sparatoria riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nel capoluogo etneo, dove gli episodi legati all’uso di armi da fuoco continuano a destare preoccupazione.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).