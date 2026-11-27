ENNA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, le Fiamme gialle di Piazza Armerina hanno individuato un pacco postale sospetto proveniente dalla Spagna e diretto in città, avviando un servizio di osservazione e monitoraggio presso l’agenzia del corriere. Al momento del ritiro, il destinatario – un cittadino italiano – è stato fermato e sottoposto a controllo: all’interno dell’involucro sono stati trovati e sequestrati 2 chilogrammi di hashish, insieme a un telefono cellulare. Su disposizione della Procura di Enna, l’uomo è stato posto ai domiciliari. Indagini in corso per individuare eventuali altri soggetti coinvolti.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).