Spagna: le ondate di caldo fanno aumentare la domanda di condizionatori cinesi

BARCELLONA (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mentre un’altra estate torrida investe la Spagna e gran parte dell’Europa, cresce la domanda di condizionatori economici ed efficienti dal punto di vista energetico. Per molti consumatori, i marchi cinesi stanno diventando opzioni sempre più interessanti, grazie a una combinazione di prezzi accessibili, efficienza energetica e prestazioni affidabili.

La tendenza è sempre più evidente nei negozi di elettrodomestici di tutta la Spagna.

“Stanno comparendo molti marchi cinesi e i clienti cominciano a chiedere informazioni. La domanda è ancora relativamente limitata, ma è in crescita e sempre più persone chiedono marchi specifici”, ha riferito a Xinhua Albert Martinez, direttore del negozio di elettrodomestici Electro Norma.

Per Muhammad Hussain, titolare del negozio di elettrodomestici Soy Clima, il prezzo accessibile è diventato un fattore chiave nelle scelte di acquisto.

“Le persone non sono interessate soltanto alla qualità, ma anche ai prezzi accessibili”, ha affermato. “I marchi cinesi hanno generalmente prezzi competitivi, quindi molti clienti li scelgono per affrontare l’estate”.

Le temperature hanno superato i 40 gradi in alcune zone della penisola iberica, mentre gli scienziati avvertono che il caldo estremo sta diventando più frequente e intenso.

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, l’Europa si sta riscaldando a un ritmo doppio rispetto alla media globale, ma soltanto circa il 20% delle famiglie europee dispone di aria condizionata, il che lascia un ampio margine di crescita per il futuro.

“Nelle abitazioni in cui vivono anziani, persone vulnerabili o bambini piccoli, l’aria condizionata è diventata una questione di salute, e non più soltanto di comfort”, ha riferito a Xinhua Eric Marti, presidente di Fegicat, una delle principali federazioni spagnole che rappresentano le aziende installatrici di sistemi di climatizzazione.

Poiché le temperature estive estreme stanno diventando sempre più frequenti, molti consumatori scelgono i marchi cinesi perché possono offrire un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni.

Regina Lidia Perez, che stava confrontando diversi modelli di condizionatori in un negozio di Barcellona, ha affermato di stare valutando un marchio cinese perché le è stato detto che “il rapporto qualità-prezzo è molto buono”.

Un altro cliente, Jose Manuel Serrano, ha dichiarato di voler installare un condizionatore Haier, descrivendolo come “un marchio affidabile” con “un livello di qualità che consente di acquistarlo con fiducia”.

Martinez ha affermato che negli ultimi anni i produttori cinesi sono diventati sempre più competitivi.

“I marchi cinesi sono generalmente più economici rispetto, per esempio, a quelli giapponesi, pur garantendo prestazioni elevate”, ha dichiarato. “Alcuni modelli offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, considerando la loro efficienza energetica e le caratteristiche tecniche”.

I rappresentanti del settore ritengono che questo slancio possa proseguire, poiché il cambiamento climatico sta alimentando una maggiore domanda di prodotti per il raffrescamento in tutta Europa. Marti ha affermato di auspicare che i produttori cinesi rafforzino ulteriormente la loro presenza in Spagna, potenziando l’assistenza tecnica e i servizi post-vendita.

“Ci auguriamo che i marchi cinesi offrano una maggiore formazione tecnica e partecipino alle fiere di settore, dove gli installatori possano familiarizzare maggiormente con i loro prodotti”, ha affermato.

(ITALPRESS).