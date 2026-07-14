Cina: quasi metà delle nuove auto immatricolate nel primo semestre 2026 sono NEV

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I veicoli a nuova energia (NEV) hanno rappresentato il 49,42% di tutte le automobili di nuova immatricolazione in Cina nel primo semestre del 2026 (H1), con un aumento del 4,45% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati pubblicati oggi dal ministero della Pubblica Sicurezza.

Da gennaio a giugno, le autorità preposte alla circolazione stradale dipendenti dal ministero hanno immatricolato oltre 5,19 milioni di NEV e complessivamente 10,51 milioni di automobili, oltre a 5,11 milioni di motocicli, ha riferito il ministero.

A fine giugno, la Cina contava 476 milioni di veicoli, tra cui 371 milioni di automobili, e 567 milioni di conducenti muniti di patente, 533 milioni dei quali automobilisti.

I NEV hanno raggiunto quota 48,97 milioni, rappresentando il 13,19% di tutte le automobili in Cina, mentre il 68,77% dei veicoli a nuova energia era costituito da veicoli completamente elettrici.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).