FOGGIA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, finalizzato alla confisca anche per equivalente, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo Tribunale, nei confronti di due soggetti indagati, tra l’altro, per reati tributari e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il provvedimento cautelare reale ha riguardato disponibilità finanziarie, partecipazioni societarie, beni mobili e immobili, nonché ulteriori cespiti patrimoniali riconducibili agli indagati e alla società coinvolta, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di circa 4,5 milioni di euro, quale profitto dei reati ipotizzati. L’attività costituisce l’esito di una complessa indagine sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, con il supporto della Direzione Provinciale INPS, originata da un accesso ispettivo eseguito nei confronti di due società operanti nel settore agricolo con sede nel comune di Stornara (FG).

I successivi approfondimenti investigativi, condotti mediante articolate acquisizioni documentali, analisi forensi di dispositivi informatici, escussioni testimoniali, controlli fiscali e previdenziali, nonché verifiche bancarie, finanziarie e patrimoniali, avrebbero permesso di ricostruire un articolato sistema fraudolento volto alla realizzazione di indebiti vantaggi economici in danno dell’Erario e degli enti previdenziali.

Secondo l’ipotesi investigativa, le due imprese avrebbero operato quale centro di interessi sostanzialmente unitario, attraverso una gestione coordinata e funzionale alla realizzazione di molteplici condotte illecite tra loro strettamente collegate. In particolare, le indagini avrebbero fatto emergere l’esistenza di un sistema di compravendita di giornate lavorative agricole fittizie che, mediante l’indicazione di rapporti di lavoro in realtà mai instaurati o svolti solo formalmente, avrebbe permesso a numerosi soggetti di maturare indebitamente i requisiti necessari per accedere a prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’INPS.

Il meccanismo fraudolento contestato avrebbe reso possibile a centinaia di soggetti beneficiare di indennità, sussidi e altre prestazioni pubbliche in assenza dei necessari presupposti di legge, generando un rilevante danno economico per il sistema previdenziale nazionale e alterando le condizioni di equità che devono caratterizzare l’accesso alle misure di sostegno sociale.

Le attività investigative avrebbero, inoltre, portato alla luce un consolidato sistema di fatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti tra le due società coinvolte. Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023, infatti, le imprese avrebbero emesso e utilizzato reciprocamente fatture false per un valore complessivo superiore a 23 milioni di euro, documentando operazioni commerciali mai avvenute allo scopo di creare costi fittizi, abbattere artificiosamente la base imponibile e ottenere indebiti vantaggi fiscali. La ricostruzione effettuata dagli investigatori avrebbe permesso di quantificare un risparmio d’imposta illecito pari a circa 3,5 milioni di euro e un’evasione dell’IVA stimata in ulteriori 500 mila euro.

Le indagini economico-patrimoniali sviluppate parallelamente avrebbero, altresì, portato all’individuazione del successivo impiego e reimpiego dei proventi illeciti attraverso operazioni ritenute sintomatiche di autoriciclaggio, finalizzate a ostacolare la ricostruzione della provenienza delittuosa delle risorse economiche accumulate. Particolarmente significativo è risultato anche il quadro emerso sul fronte della tutela del lavoro. In tale contesto, infatti, gli investigatori avrebbero accertato gravi violazioni della normativa lavoristica e contrattuale, ricostruendo differenze retributive in favore dei lavoratori per un importo complessivo pari a quasi 1,5 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024.

Le risultanze investigative avrebbero inoltre evidenziato ulteriori condotte illecite riconducibili all’indebita percezione di contributi pubblici destinati alla realizzazione di attività formative risultate parzialmente o totalmente inesistenti, con conseguente distrazione di risorse pubbliche finalizzate alla crescita professionale e occupazionale.

Parallelamente, gli investigatori avrebbero individuato diverse iniziative fraudolente dirette a favorire l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri nell’ambito delle procedure previste dal cosiddetto “Decreto Flussi”, in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. All’esito delle indagini, i finanzieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 582 persone fisiche, ritenute a vario titolo coinvolte nelle ipotesi di frode previdenziale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio, contestando a una società la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato.

– Foto GDF –

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