ROMA (ITALPRESS) – “I risultati della ZES Unica dimostrano che il Mezzogiorno può essere protagonista di una nuova stagione di crescita, attrazione degli investimenti e sviluppo produttivo. Una conferma dell’efficacia delle misure messe in campo dal Governo Meloni”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenendo a Sky TG24 Economia.

Sull’estensione della ZES Unica, il Sottosegretario Sbarra ha aggiunto: “La struttura amministrativa sarà adeguatamente potenziata per gestire le nuove autorizzazioni uniche, garantendo efficienza e capacità operativa. Resteranno invece riservate al Mezzogiorno misure fondamentali come il credito d’imposta, gli incentivi occupazionali maggiorati e agevolazioni per l’accesso al credito”.

Il Sottosegretario Sbarra ha infine sottolineato il lavoro del Dipartimento per il Sud: “Di particolare rilievo l’avviso pubblico che ha consentito di ammettere a finanziamento 83 progetti per complessivi 285 milioni di euro, destinati ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e ai consorzi industriali. Le risorse serviranno a migliorare infrastrutture, viabilità e servizi pubblici nelle aree produttive, artigianali e industriali. La pubblicazione delle graduatorie regionali di qualche giorno fa rappresenta un ulteriore passo concreto per rafforzare l’attrattività e la competitività dei territori ricadenti nella ZES”.

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