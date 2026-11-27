ROMA (ITALPRESS) – Approfittava del disagio adolescenziale per abusare sessualmente di una minore. Un uomo ed una donna arrestati dalla Polizia di Stato. La vicenda trae origine dalla segnalazione formalizzata da uno psicoterapeuta dopo l’avvio di un percorso di assistenza a sostegno di una minore, nel corso del quale quest’ultima avrebbe rivelato al professionista una dinamica tossica, subita in precedenza da parte di un uomo.

La leva utilizzata da quest’ultimo nei confronti della minore erano i disagi adolescenziali di una diciassettenne, la cui “cura” era stata prospettata dall’uomo attraverso il ricorso a riti di magia bianca, che ben presto hanno svelato ben altro. I riti, inizialmente innocui, si sono trasformati, a partire dagli inizi del 2024, in attenzioni sessuali rivolte non solo alla stessa ma anche alla figlia della donna con cui viveva.

Le attività di intercettazione curate dalla Squadra mobile della Questura di Roma, che ha condotto le indagini con il coordinamento della Procura della Repubblica capitolina, hanno indotto la discovery di un rapporto morboso che l’uomo aveva innescato ed alimentato per lungo tempo con la minore, anche attraverso interlocuzioni abbastanza invasive, finalizzate ad indurre atti sessuali di diverso genere. Le somme di denaro che nel tempo sono state prospettate alla minore per ottenere favori sessuali variavano dalle poche decine fino a qualche centinaio di euro o ancora si alternavano con la promessa di acquisto di altri oggetti, tra cui anche una innocua sigaretta elettronica.

A finire in manette non è stato solo l’uomo, ma anche una sua amica, esterna al suo nucleo familiare, la quale, in base ai riscontri investigativi, è risultata consapevole nonché complice di un’abitudine sessuale con l’uomo che non escludeva il ricorso a materiale fotografico riguardante minori. I due sono stati quindi sottoposti al fermo indiziato di delitto e sono stati condotti presso una struttura detentiva a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’ulteriore sviluppo delle indagini, che mira ad approfondire l’eventuale coinvolgimento di ulteriori vittime in analoghe dinamiche.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).