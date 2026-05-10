MOSCA (RUSSIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il rapporto tra Russia e Cina è il fattore più importante per stabilizzare le relazioni internazionali, ha dichiarato ieri il presidente russo Vladimir Putin.

Intervenendo in una conferenza stampa, Putin ha descritto la cooperazione tra Stati come Cina e Russia come “indubbiamente un fattore di deterrenza e stabilità” negli affari globali.

Ha sottolineato che la Cina è il maggiore partner commerciale ed economico della Russia, aggiungendo che la diversificazione del commercio bilaterale prosegue attraverso le industrie ad alta tecnologia, il che rappresenta un aspetto molto importante.

Putin ha inoltre affermato che Russia e Cina hanno raggiunto un alto livello di accordo per “compiere un serio passo avanti” nella cooperazione nel settore del petrolio e del gas.

Riguardo alla crisi ucraina, Putin ha dichiarato di essere pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non solo a Mosca ma anche in un Paese terzo, ma solo per firmare un accordo su un trattato di pace definitivo.

“È possibile incontrarsi in un Paese terzo, ma solo se saranno raggiunti accordi finali su un trattato di pace, che dovrebbe essere concepito in una prospettiva storica di lungo periodo, per partecipare a questo evento o firmare qualcosa, ma questo dovrebbe essere il punto finale, e non i negoziati stessi”, ha aggiunto il leader russo.

(ITALPRESS).