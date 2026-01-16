PECHINO (CINA) (XINHUA) – Un portavoce militare cinese venerdì ha dichiarato che le ambizioni militariste giapponesi fuori controllo rappresenterebbero una grave minaccia per gli altri Paesi asiatici e finirebbero per provocare “disastri catastrofici” per il popolo giapponese.

Zhang Xiaogang, portavoce del ministero della Difesa Nazionale, ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa, quando gli è stato chiesto di commentare le critiche mosse da alcuni esponenti politici giapponesi alla prima ministra Sanae Takaichi.

Sempre più persone informate sul Giappone stanno prendendo coscienza del grave pericolo e dei danni causati dalle azioni errate del governo giapponese, ha affermato Zhang.

“Negli ultimi anni, le forze conservatrici di destra sempre più arroganti in Giappone hanno spinto per un maggiore rafforzamento militare e per la rimilitarizzazione, conducendo il Paese su un percorso pericoloso”, ha aggiunto il funzionario.

La Cina è pronta a collaborare con tutti i Paesi amanti della pace per contenere con determinazione qualsiasi tentativo pericoloso di far riemergere il militarismo, per difendere congiuntamente i risultati della vittoria nella Seconda guerra mondiale e per salvaguardare la pace e la stabilità nella regione e oltre, ha dichiarato Zhang.

(XINHUA).