PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina rispetta la sovranità e l’indipendenza del Venezuela e ritiene che il governo venezuelano gestirà adeguatamente i propri affari interni in conformità con la sua Costituzione e le sue leggi, ha dichiarato lunedì un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

