Cina: a Shenyang grande successo per il museo del gelato (3)

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone assaggiano gelati in un museo del gelato a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 16 maggio 2026. A Shenyang ci sono diversi musei a tema gastronomico, tra cui il museo del gelato rappresenta un esempio di rilievo. Situato nel distretto di Dadong di Shenyang, il museo copre un’area di circa 6.000 metri quadrati e comprende 11 grandi zone tematiche. Oltre a esporre macchine d’epoca e storiche per la produzione del gelato, offre anche ai visitatori esperienze pratiche di preparazione del gelato. Unendo divertimento ricreativo e valore educativo, è diventato una destinazione molto apprezzata dai turisti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)