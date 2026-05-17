Accordo tra il governo di Malta e Open AI, ChatGPT Plus gratis a tutti dopo un corso sull’IA

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è diventata il primo Paese al mondo a siglare un accordo nazionale con OpenAI, offrendo a tutti i cittadini e residenti di età pari o superiore a 14 anni un abbonamento gratuito di un anno a ChatGPT Plus dopo il completamento di un corso promosso dal governo sull’intelligenza artificiale. .

L’iniziativa è estesa anche ai cittadini maltesi residenti all’estero e consente ai partecipanti di scegliere, in alternativa, Microsoft 365 Personal Copilot. Il corso “AI for Everyone”, della durata di circa due ore, è stato sviluppato dall’Autorità per l’Innovazione Digitale di Malta in collaborazione con l’Università di Malta ed è disponibile in maltese e in inglese sulla piattaforma ai4all.gov.mt, senza richiedere competenze tecniche preliminari.

Secondo il governo, il programma mira a rendere l’intelligenza artificiale accessibile a tutta la popolazione, fornendo al contempo competenze digitali pratiche. Il vice primo ministro Ian Borg ha definito il progetto un impegno concreto per garantire che “nessuno venga lasciato indietro” nell’era dell’IA.

Il ministro dell’Economia Silvio Schembri ha dichiarato che l’iniziativa trasformerà l’intelligenza artificiale da “concetto poco familiare” a “strumento pratico” per famiglie, studenti e lavoratori. George Osborne, responsabile di OpenAI for Countries, ha elogiato la decisione di Malta, definendola un primato mondiale e affermando che il Paese sta “guidando l’Europa e il mondo nel portare l’IA a tutti i suoi cittadini”.

Anche Microsoft ha confermato la propria partecipazione, rafforzando la collaborazione già avviata con il settore pubblico maltese. L’iniziativa rientra nel più ampio piano da 100 milioni di euro destinato alla digitalizzazione, annunciato nel Bilancio 2026, che prevede investimenti in intelligenza artificiale, cybersicurezza, robotica e altre tecnologie emergenti.

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(ITALPRESS).