Tajani “Il Mediterraneo è al centro della politica estera italiana”

SORRENTO (ITALPRESS) – “Lo sviluppo di una nuova visione per il Mezzogiorno, e di un Paese sempre più proiettato nel Mediterraneo, è una priorità strategica del Governo. In un quadro internazionale attraversato da instabilità e conflitti, è fondamentale fare del Mediterraneo allargato sempre più un’area di pace, stabilità e crescita”. Lo dice il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel messaggio che ha inviato in occasione della quinta edizione di Verso Sud, il forum promosso a Sorrento da Teha Group (The European House – Ambrosetti).

“La crisi in Iran e nel Golfo ha generato ripercussioni a livello globale” spiega Tajani che pensa ai “prezzi dell’energia, all’approvvigionamento dei fertilizzanti alla libertà di navigazione”. “L’Italia – prosegue – è in prima linea nell’impegno per la pace. La riapertura dello Stretto di Hormuz è una priorità. Insieme ai Paesi mediterranei, alla Fao e all’Onu, ho lanciato la Coalizione di Roma sull’accesso ai fertilizzanti e la sicurezza alimentare. Siamo pronti a dare il nostro contributo anche nel quadro di una missione navale difensiva, in un quadro giuridico internazionale preciso e quando vi sarà un cessate il fuoco”.

“Lavoriamo senza sosta – continua ancora – anche per la pace in Libano. Ho annunciato un nuovo pacchetto da 15 milioni di euro di misure a sostegno della popolazione nel Sud del Paese, anche per proteggere le comunità cristiane. Manteniamo alta l’attenzione su Gaza e lavoriamo per la prospettiva di due Stati in pace e sicurezza, anche colpendo con sanzioni europee i coloni violenti in Cisgiordania”.

Parlando di Mediterraneo, il vicepremier ricorda che questo “è un ponte verso l’Africa e una nostra priorità assoluta”. “Promuoviamo – spiega – una nuova visione per il continente, fondata su partenariati paritari di crescita condivisa, con il sostegno delle nostre imprese. Principi che portiamo avanti concretamente con la nostra Cooperazione e iniziative come il Piano Mattei. L’11 giugno lancerò a Roma un’iniziativa politica con i ministri degli Esteri del Sahel, un’area cruciale nella lotta al terrorismo e a tutti i traffici illeciti. Portiamo il nostro impegno in Europa, innanzitutto per la riunificazione dei Balcani con la storia europea. Puntiamo sulle connessioni, come il Corridoio VIII e l’Iniziativa dei Tre Mari, per unire il Mediterraneo al Mar Nero e al Mar Baltico. Ma penso anche al grande corridoio economico logistico Imec, che unirà l’Europa ai grandi mercati asiatici. È fondamentale cooperare per le nostre risorse comuni”.

“Dopo l’estate ospiteremo a Roma il Forum Euro-Mediterraneo dell’Acqua e la seconda riunione ministeriale dell’Unione per il Mediterraneo sull’Acqua. In questo quadro si inserisce il grande impegno del Governo per il Mezzogiorno, come piattaforma produttiva e logistica al centro del Mediterraneo. La Zes Unica è una scelta strategica, un motore di sviluppo e competitività. In vista della prossima Conferenza Nazionale dell’Export ho deciso di convocare tre grandi appuntamenti preparatori dedicati al Nord, al Centro e anche al Sud. Ci stiamo preparando per il grande appuntamento a Bari il 16 giugno. Il Mediterraneo – conclude Tajani – è al centro della politica estera italiana. Lavoriamo senza sosta per l’obiettivo di uno spazio comune mediterraneo, con l’Italia e il nostro Sud al centro”.

– Foto IPA Agency –

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