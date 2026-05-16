TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il portavoce delle Forze di difesa israeliane e il portavoce dello Shin Bet annunciano che, in un attacco mirato condotto ieri nell’area di Gaza City, è stato eliminato Ezz al-Din Haddad, capo dell’ala militare di Hamas e uno degli artefici del massacro del 7 ottobre. Haddad era stato nominato a tale incarico dopo l’assassinio di Muhammad Sinwar e, nel corso degli ultimi tempi, si era adoperato per riorganizzare l’ala militare dell’organizzazione terroristica e per pianificare numerosi attentati contro i cittadini di Israele e le forze dell’Idf, si legge in una nota.

Per il capo di Stato maggiore “questo è un significativo successo operativo per le Idf. Si tratta di un’importante chiusura di un cerchio. In tutte le conversazioni che ho avuto con i rapiti che sono tornati, il nome del genio omicida, Ezz al-Din Haddad, uno dei principali responsabili del massacro del 7 ottobre e capo dell’ala militare di Hamas, è emerso ripetutamente. Oggi siamo riusciti a eliminarlo. Le Idf continueranno a dare la caccia al nemico, ad attaccare e a regolare i conti con tutti coloro che hanno preso parte al massacro del 7 ottobre. Non ci arrenderemo finché non li avremo catturati tutti: questo è il nostro dovere verso tutti i rimpatriati e tutti i cittadini dello Stato di Israele”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).