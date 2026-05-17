Grand Prix di fioretto, Martina Batini è d’oro a Shanghai

ROMA (ITALPRESS) – Il trionfo di Martina Batini, le medaglie di bronzo di Anna Cristino e Tommaso Martini. Sono arrivati tre podi azzurri al Grand Prix di fioretto a Shanghai, nella tappa che ha chiuso – rigorosamente – nel segno dell’Italia una stagione spettacolare per il gruppo guidato dal ct Simone Vanni. Con le tre di quest’oggi in Cina, infatti, sono ben 33 le medaglie conquistate complessivamente dalle fiorettiste (19 al femminile) e dai fiorettisti italiani (14 maschili) in sei mesi trionfali per questa specialità. L’Inno di Mameli, in terra asiatica, risuona ancora una volta per Martina Batini: 37 anni, mamma e campionessa infinita, la carabiniera pisana ha battuto in finale la giapponese Ueno (15-11) vincendo a Shanghai la sua terza gara della stagione in Coppa del Mondo, dopo i successi di Busan e Torino (mentre era stata argento al Cairo). Podio prezioso, sempre tra le donne, anche per la 24enne Anna Cristino, e terzo posto pure per il 23enne Tommaso Martini tra gli uomini a sancire un’altra pioggia di medaglie per il fioretto azzurro.

Con lo strepitoso bottino di 33 podi azzurri, si è chiuso così con il Grand Prix di Shanghai il circuito di Coppa del Mondo per il fioretto. Nel prossimo fine settimana sono in programma le ultime prove stagionali anche per le altre armi, in attesa di Europei (16-21 giugno ad Antony) e Mondiali (22-30 agosto a Hong Kong): dal 22 al 24 maggio, infatti, la spada si sdoppierà tra la tappa femminile di St.Maur, in Francia, e quella maschile di Berna, in Svizzera; la sciabola invece vedrà gli uomini di scena al Cairo, in Egitto, e le donne in trasferta a Lima, in Perù.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

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