PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A 16 giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO), Kirsty Coventry, mercoledì si è detta fiduciosa del successo dell’evento, pur riconoscendo le sfide operative legate alla distribuzione geografica delle sedi.

Nel corso di una conferenza stampa online, Coventry ha affermato: “Mancano 16 giorni, quindi siamo tutti molto eccitati. Gran parte del team del CIO è già a Milano e a Cortina, io stessa e il resto del team arriveremo lunedì”.

“Sono davvero entusiasta all’idea di poter essere lì e assistere alla fusione tra tradizione e innovazione e ammirare le splendide sedi”, ha aggiunto la presidente.

Sui preparativi, la presidente ha spiegato: “Abbiamo assistito a test event molto positivi. Il comitato organizzatore sta lavorando a stretto contatto con tutti i dipartimenti del CIO sugli ultimi aspetti che necessitano di attenzione”.

Coventry ha inoltre dichiarato di attendere con impazienza la cerimonia di apertura. “Penso che sarà incredibile e che la creatività italiana verrà mostrata a pieno. Quindi assicuratevi di partecipare”.

Milano-Cortina 2026 è destinata a essere tra le Olimpiadi invernali più diffuse dal punto di vista geografico, con sedi distribuite in quattro cluster e otto località in Italia.

Coventry ha affermato che questo modello può rafforzare la sostenibilità, ma comporta una maggiore complessità.

“Se guardiamo a come è strutturato oggi il modello, credo davvero che abbiamo preso la decisione giusta organizzando i Giochi in diverse sedi, ma penso anche che possiamo tutti dire apertamente e con grande onestà che ciò ha aggiunto ulteriori complessità per i media, i trasporti, il CIO e l’OBS”.

Coventry ha aggiunto che una valutazione post-Giochi metterà a confronto i benefici in termini di sostenibilità con l’aumento dei costi e della complessità operativa.

Il direttore esecutivo dei Giochi olimpici del CIO, Christophe Dubi, ha dichiarato che in alcune sedi resta ancora molto lavoro da fare, ma che la situazione è sotto controllo.

Coventry ha infine affrontato anche il tema della tutela dello sport femminile, affermando che un gruppo di lavoro dedicato sta studiando modalità per proteggere e promuovere ulteriormente la partecipazione delle donne. Ha precisato che la 145esima sessione del CIO, in programma durante i Giochi, non prenderà decisioni su questo tema.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).