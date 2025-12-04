OSLO (NORVEGIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Due ballerini cinesi hanno assunto ruoli di primo piano nella tradizionale produzione natalizia de “Lo Schiaccianoci” del Balletto Nazionale Norvegese.

Sabato scorso, il ballerino cinese Dingkai Bai, membro del Balletto Nazionale Norvegese, ha interpretato il Principe Schiaccianoci, mentre Raymond Bai, studente della Scuola del Balletto Nazionale Norvegese, ha interpretato Fritz, il fratello minore di Clara, la giovane protagonista il cui sogno della vigilia di Natale è al centro della storia.

La produzione ha debuttato la scorsa settimana a Oslo e resterà in scena fino al 22 dicembre, con 23 spettacoli in programma e oltre 30.000 spettatori attesi.

Christine Thomassen, direttrice della Scuola del Balletto Nazionale Norvegese, ha dichiarato che l’istituto, insieme alla compagnia di danza, lavora attivamente per offrire ai giovani provenienti da contesti diversi l’opportunità di crescere.

Entrambi i ballerini, con capelli neri e occhi scuri, conferiscono un aspetto diverso a una produzione che è da tempo parte integrante delle tradizioni natalizie di molte famiglie norvegesi.

Nella versione attuale, creata dall’ex solista della compagnia Kaloyan Boyadjiev, la storia è ambientata a Oslo più di un secolo fa, con la famiglia di diplomatici di Clara che accoglie alla festa di Natale ospiti “provenienti da molti Paesi”.

Ingrid Lorentzen, direttrice artistica del Balletto Nazionale Norvegese, ha affermato che “Lo Schiaccianoci” è diventato un’importante porta d’accesso al balletto per il pubblico in Norvegia e all’estero.

