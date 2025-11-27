Mostra a Pechino rende omaggio alla lotta antifascista di Cina e Spagna (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore osserva una foto del chirurgo canadese Norman Bethune alla mostra intitolata “Per una causa comune: dal campo di battaglia spagnolo alla Guerra di Resistenza della Cina contro l’aggressione giapponese”, allestita al Museo del Partito Comunista Cinese (PCC) a Pechino, capitale della Cina, il 14 novembre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
