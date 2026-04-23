Milano ospita 64esimo Salone internazionale del mobile (1)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano la 64esima edizione del Salone internazionale del mobile, nel centro espositivo Fiera Milano Rho, a Milano, in Italia, il 22 aprile 2026. La fiera, un evento internazionale del settore dell’arredamento e del design, è in corso qui dal 21 al 26 aprile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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