MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Il pianista cinese Lang Lang salirà sul palco in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 il 6 febbraio. Lo hanno annunciato giovedì gli organizzatori.
Il comitato organizzatore descrive Lang Lang come “più di un pianista: è un ponte tra culture, generazioni e mondi”.
“Alla cerimonia di apertura olimpica, il suo pianoforte darà voce a una narrazione globale, in cui emozione, incontro e meraviglia si uniranno davanti agli occhi del mondo”, si legge nella nota.
Lang si è già esibito alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino 2008, condividendo il palco con un giovane pianista.
La cerimonia, che si terrà nell’iconico stadio San Siro di Milano, è costruita attorno al tema “Armonia”, sottolineando i valori umani condivisi.
(ITALPRESS).