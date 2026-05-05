Cina: Fujian promuove crescita del settore della maricoltura (3)

FUZHHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 25 aprile 2026, mostra una zona dedicata alla maricoltura di ombrine gialle grandi nella città di Ningde, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. In quanto uno dei poli di maricoltura in Cina, la provincia del Fujian ha promosso negli anni la trasformazione e l’ammodernamento del proprio settore della pesca marittima. Nel 2025, il valore del settore di maricoltura nella provincia ha superato i 1.300 miliardi di yuan (circa 190 miliardi di dollari), mentre la relativa produzione è stata superiore a 9,6 milioni di tonnellate. Molti indicatori chiave, tra cui le dimensioni complessive della maricoltura nelle acque profonde e in mare aperto, si collocano al primo posto nel Paese.

-Foto Xinhua-

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