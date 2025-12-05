Milano-Cortina 2026: la fiamma olimpica è arrivata in Italia

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – La fiamma olimpica per i Giochi Invernali 2026 è arrivata a Roma, in Italia, giovedì pomeriggio, segnando l’inizio di una serie di eventi per la staffetta della torcia.

Protetta in una lanterna, la fiamma è atterrata all’aeroporto di Fiumicino a Roma intorno alle 17, ed è stata portata fuori dall’aereo dalla campionessa olimpica italiana di tennis Jasmine Paolini e da Giovanni Malagò, presidente del comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026.

Intorno alle 19, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto la fiamma al Palazzo del Quirinale, segnando l’inizio delle cerimonie che condurranno all’avvio ufficiale del viaggio della fiamma il 6 dicembre.

Malagò ha dichiarato che l’arrivo della fiamma olimpica in Italia e la sua consegna al presidente Mattarella sono momenti di grande emozione nel percorso verso Milano-Cortina 2026. Ha aggiunto che nei prossimi giorni la fiamma diventerà un simbolo di “entusiasmo, armonia e partecipazione collettiva, ricordandoci il potere unico dello sport di unire, ispirare e costruire il futuro”.

La fiamma è rimasta nel palazzo fino alla cerimonia ufficiale di accensione, nella mattinata di venerdì, quando il braciere è stato acceso alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry.

L’inizio della staffetta della torcia è previsto per la mattinata di sabato allo Stadio dei Marmi di Roma. Successivamente, la staffetta si snoderà per 12.000 chilometri in 60 giorni in tutta Italia, passerà in oltre 300 comuni e includerà celebrazioni in 60 città, raggiungendo tutte le 110 province italiane e illuminando i siti UNESCO lungo il percorso.

Oltre 10.000 tedofori provenienti da diversi ambiti parteciperanno alla staffetta, incluse personalità dello sport, della cultura, del cinema e della società civile.

La fiamma trascorrerà il Natale a Napoli, il Capodanno a Bari, e farà ritorno a Cortina d’Ampezzo il 26 gennaio 2026, 70esimo anniversario della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali del 1956. La staffetta si concluderà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

(ITALPRESS).