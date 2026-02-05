MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Il Comitato olimpico internazionale condurrà una valutazione approfondita del modello “diffuso” utilizzato per i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, ha dichiarato mercoledì la presidente del CIO Kirsty Coventry.

Coventry ha affermato in una conferenza stampa che questi Giochi costituiranno le Olimpiadi più “territorialmente distribuite”, osservando che il Comitato organizzatore ha già adottato una serie di misure per raccogliere sistematicamente i dati pertinenti, dai quali si potrà trarre un grande patrimonio di conoscenze ed esperienze.

La presidente ha affermato che la decisione di adottare il modello diffuso è stata presa per ragioni di sostenibilità, con il cambiamento climatico che rappresenta uno dei fattori più importanti, insieme all’obiettivo di evitare la costruzione di nuove sedi non necessarie.

“Stiamo osservando che la diversa distribuzione sta avendo un impatto sui Comitati olimpici nazionali. Ciò ha trasferito le varie responsabilità su diversi soggetti, il che ha reso le cose un po’ più complesse per loro”, ha osservato Coventry.

La presidente ha citato le operazioni dei media come esempio, affermando che i costi correlati sono aumentati e che viaggiare tra diverse località non è facile.

L’ex campionessa olimpica ha aggiunto che lo sta vivendo in prima persona e, sebbene sia possibile spostarsi, “saranno due settimane lunghe a causa dei tempi di viaggio, ma tutti potremo vedere sedi iconiche in luoghi bellissimi”.

Coventry ha inoltre dichiarato che il CIO sta discutendo le priorità da considerare nell’ambito del modello distribuito e ha iniziato a predisporre modalità di misurazione durante i Giochi affinché queste discussioni possano proseguire in futuro.

“Si tratta di come trovare l’equilibrio tra Giochi territorialmente distribuiti per ragioni di sostenibilità senza spostare i livelli di complessità”, ha dichiarato Coventry.

La presidente ha osservato che gli atleti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 saranno più di 11.000, ponendo sfide crescenti per gli organizzatori. I team competenti hanno indicato chiaramente al CIO che tali dimensioni non sarebbero possibili per i Giochi di Brisbane 2032.

Coventry ha dichiarato che ora si trovano a un bivio cruciale e che è il momento di analizzare sistematicamente queste questioni, poiché una volta aggiunti eventi e dimensioni, aumentano anche la complessità e i costi dell’organizzazione dei Giochi.

“Non ho tutte le risposte. Se voi le avete, per favore condividetele con noi. Ma è qualcosa da cui impareremo molto”, ha concluso la presidente.

