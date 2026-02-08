Milano Cortina 2026: cancellata la terza prova cronometrata di discesa femminile (1)

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – I membri dello staff lavorano sulla pista “Olimpia delle Tofane” di Cortina d’Ampezzo il 7 febbraio 2026. Sabato, la terza prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, è stata interrotta a causa del maltempo.
(ITALPRESS).
