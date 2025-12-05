Milano-Cortina 2026: Atene, fiamma olimpica consegnata all’Italia (1)

ATENE (GRECIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi Invernali 2026, Giovanni Malagò (a destra), tiene in mano la torcia durante la cerimonia di consegna della fiamma olimpica per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 allo stadio Panatenaico di Atene, in Grecia, il 4 dicembre 2025.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]