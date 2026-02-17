LIVIGNO (XINHUA/ITALPRESS) – La medaglia d’oro canadese Megan Oldham (al centro), la medaglia d’argento cinese Gu Ailing (a sinistra) e la medaglia di bronzo italiana Flora Tabanelli posano per le foto durante la cerimonia di premiazione della gara di freeski Big Air di sci freestyle femminile ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Livigno il 16 febbraio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
