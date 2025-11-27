Milano Cortina 2026: accensione della torcia olimpica a Olimpia (2)

OLIMPIA (GRECIA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’attrice Mary Mina (a sinistra, in primo piano), nel ruolo dell’antica Sacerdotessa greca, accende la fiamma durante la cerimonia di accensione della fiamma olimpica per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, ad Antica Olimpia, in Grecia, il 26 novembre 2025.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE