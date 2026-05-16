MOST (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – “In queste prime due giornate, a Most abbiamo registrato temperature sia dell’aria sia dell’asfalto piuttosto basse e anche un po’ di pioggia al termine della giornata di venerdì che sicuramente non ha aiutato l’evoluzione della pista. Ciononostante, le prestazioni dei pneumatici sono sempre state convincenti, sia per quanto riguarda la prestazione assoluta sul giro lanciato, come dimostrano i nuovi giri record assoluti della pista ottenuti in entrambe le classi, sia sulla distanza visto che Debise ha realizzato il nuovo giro veloce di gara proprio all’ultimo passaggio”. Così Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli, dopo il sabato del Gp di Repubblica Ceca del Mondiale di Superbike dominato da Bulega. “Sia nel WorldSBK sia nel WorldSSP la soluzione anteriore in mescola soft SC1 è stata l’unica utilizzata in gara, nel caso della Supersport prevalentemente in combinazione con posteriore soft SC0 mentre in Superbike la soluzione più scelta è stata la medium di sviluppo D0922 che i piloti conoscono molto bene avendola già utilizzata per correre qui l’anno scorso”, aggiunge Barbier.

“La nuova specifica F0468, pur essendo utilizzata in gara da un paio di piloti, ha risentito un po’ del fatto di essere appunto una soluzione nuova e, specialmente in una pista piuttosto impegnativa per i pneumatici come questa di Most e con temperature piuttosto basse, i piloti hanno preferito lavorare con un’opzione che già conoscono molto bene piuttosto che optare per una novità. Vediamo se ci saranno cambiamenti per le gare di domani”, conclude Barbier.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).