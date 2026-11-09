Marchi motociclistici cinesi attirano l’attenzione all’EICMA

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Un flusso costante di visitatori si è radunato attorno agli stand dei produttori motociclistici cinesi all’83esima Esposizione internazionale delle due ruote (EICMA 2026) a Milano.

L’EICMA, uno dei principali eventi mondiali per l’industria motociclistica, è in corso a Milano, riunendo diversi produttori cinesi. Dalle tradizionali motociclette a combustione ai prodotti per la mobilità elettrica e intelligente, i marchi cinesi hanno presentato i loro ultimi modelli e progressi tecnologici.

Per i produttori cinesi, l’esposizione ha rappresentato più di un’opportunità per presentare nuovi prodotti. È stata un’occasione per dimostrare le loro crescenti capacità in uno dei mercati motociclistici più consolidati al mondo.

CFMOTO ha portato cinque nuovi prodotti all’edizione di quest’anno, mettendo in evidenza lo sviluppo tecnologico dell’azienda nel corso degli anni, ha dichiarato Chen Zhiyong, vicepresidente della società, sottolineando che il modello V4SR-RR ha raggiunto una velocità massima di oltre 315 km/h.

Anche ZXMOTO ha presentato diversi nuovi modelli destinati al mercato europeo. Huang Qin, responsabile del dipartimento per il commercio estero dell’azienda, ha dichiarato a Xinhua che il modello 500RR ha ottenuto l’omologazione europea del veicolo completo (WVTA) ed è già stato consegnato ai distributori in Spagna, Francia, Gran Bretagna e Polonia. L’azienda prevede di introdurre nove modelli sul mercato europeo entro la fine del 2027.

L’espansione in Europa non si limita alle tradizionali motociclette a combustione. Le aziende cinesi stanno cercando opportunità anche nella mobilità elettrica e intelligente. Segway, un marchio di Ninebot, ha presentato all’esposizione diversi modelli concept di motociclette elettriche ad alte prestazioni. Tecnologie tra cui una piattaforma ad alta tensione da 800 volt e un telaio Cell-to-Body (CTB) sviluppato internamente hanno attirato l’attenzione degli ingegneri del settore.

“Oggi i marchi cinesi rappresentano non solo il presente, ma anche il futuro”, ha dichiarato Antonio Giordano, un concessionario di motociclette di Napoli, in Italia. I produttori cinesi stanno guadagnando terreno grazie alla qualità dei prodotti e sono diventati altamente competitivi rispetto ai tradizionali marchi europei che un tempo dominavano il mercato, ha dichiarato a Xinhua.

Zhang Xue, fondatore di ZXMOTO, ritiene che la crescente competitività dei produttori motociclistici cinesi derivi non solo dai vantaggi in termini di costi, ma anche dall’efficienza e dall’innovazione.

“I nostri maggiori punti di forza sono i vantaggi in termini di costi della produzione cinese e un livello di efficienza senza pari”, ha dichiarato Zhang.

Ha osservato che marchi cinesi come CFMOTO, Zontes e Voge hanno aumentato gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, oltre che nelle competizioni motociclistiche, ottenendo risultati significativi in Europa. Alcuni hanno già superato affermati marchi giapponesi in determinati segmenti di mercato, ha affermato, prevedendo che i produttori cinesi aumenteranno ulteriormente la loro quota di mercato in Europa nei prossimi tre-cinque anni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)