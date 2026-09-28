Cina: entra in servizio la ferrovia ad alta velocità Harbin-Yichun (3)

YICHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 28 settembre 2026, mostra il primo treno della ferrovia ad alta velocità Harbin-Yichun in viaggio a Yichun, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang.

La linea ad alta velocità più a nord della Cina, che attraversa una regione caratterizzata da permafrost discontinuo nello Heilongjiang, è entrata ufficialmente in servizio oggi. Progettata per una velocità di 250 chilometri orari, la linea di 318 chilometri ha ridotto il tempo di viaggio tra Harbin e Yichun da circa sette a sole due ore.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).