La Cina riceve prove dalla Russia sulla famigerata Unità 731 giapponese

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha ricevuto un lotto di prove fornite dalla Russia relative alla famigerata Unità 731, un’unità giapponese di guerra batteriologica che operò durante la Seconda guerra mondiale, ha dichiarato sabato l’Archivio Centrale della Cina.

Le copie d’archivio provenienti dalla Russia includono atti processuali dei membri dell’Unità 731, rapporti investigativi sui crimini dell’unità e corrispondenza ufficiale interna delle autorità sovietiche, coprendo il periodo dall’11 maggio 1939 al 25 dicembre 1950.

Durante la Seconda guerra mondiale, le forze giapponesi invasori istituirono una rete di guerra biologica in diversi Paesi asiatici, con l’Unità 731 situata a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dell’Heilongjiang, che fungeva da base top secret per armi biologiche ed esperimenti sugli esseri umani.

Almeno 3.000 persone provenienti dalla Cina, dall’Unione Sovietica e da altri Paesi e regioni furono utilizzate negli esperimenti umani condotti dall’Unità 731.

