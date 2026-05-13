Louis Vuitton Cup, le squadre si preparano alla regata preliminare a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Cresce l’attesa di tantissimi sportivi e appassionati della vela per la 38^ Louis Vuitton America’s Cup, in programma nelle acque antistanti il porto di Cagliari, dal 21 al 24 maggio. Oggi, con l’arrivo dei francesi, sono arrivati tutti i team e le ultime squadre che lavorano all’interno del grande villaggio velico allestito all’interno del Porto.

“Siamo venuti a fare visita, a portare i saluti di benvenuto dalla Regione Sardegna, per questa grande avventura che partirà il 21 e si concluderà il 24 maggio, ma i preparativi sono iniziati ormai da mesi e alcune squadre continueranno a provare qui ancora per tutto il mese di giugno e di luglio. È un grande evento, ci ha fatto piacere visitare il lavoro che viene fatto, visitare i capannoni dei vari gruppi e soprattutto New Zealand, i detentori del titolo che sono attivi con decine e decine di persone per montare le due imbarcazioni che si affronteranno nelle regate di flotta già dal giorno primo giorno, il 22. Ci stiamo preparando all’inaugurazione del 21 dove arriveranno autorità, oltre ai rappresentanti di tutti i team” sottolinea l’assessore del Turismo Franco Cuccureddu.

“Ci sarà una grande parata in cui vogliamo dare uno spaccato della nostra cultura, delle nostre tradizioni e poi stiamo organizzando una serie di eventi collaterali che possano intrattenere, le migliaia di persone che arriveranno per questo evento, oltre alle regate e a tutto ciò che ruota attorno alle regate. Ci saranno tre navi da crociera presenti per l’occasione oltre a tutte le persone che stanno arrivando con i mezzi più disparati. Molti degli sponsor arriveranno con jet privati per i quali abbiamo allestito anche nell’aeroporto dell’Aviazione Generale, oltre che in quello commerciale di Cagliari, degli appositi corner per l’accoglienza degli ospiti, delle autorità e degli sponsor di questo grandissimo evento”. Ha concluso l’assessore Cuccureddu.

Le aree della regata saranno allestite davanti al waterfront di Cagliari, nel Golfo degli Angeli fra il Molo di Levante del Porto ed il Capo Sant’Elia, a ridosso della linea di costa e visibile da terra per le migliaia di tifosi dei 5 team velici (il detentore New Zealand, l’italiano Luna Rossa, gli svizzeri di Alinghi, i britannici di Athena, ed i francesi di K-Challenge) che si sfideranno con 3 equipaggi: quello femminile, quello giovanile e la squadra ufficiale.

– Foto Regione Sardegna –

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