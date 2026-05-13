MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Sono stati uditi colpi di arma da fuoco all’interno dell’edificio del Senato delle Filippine. Lo riferisce il Manila Times, precisando che il personale di polizia e la sicurezza del Senato hanno immediatamente formato dei cordoni attorno all’edificio. Secondo le prime informazioni, i disordini sarebbero scoppiati dopo che un senatore ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi), Ronald “Bato” dela Rosa, aveva cercato rifugio all’interno del Senato.

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