Ungheria: colosso cinese di batterie CATL avvia assemblaggio moduli a Debrecen

BUDAPEST (UNGHERIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il produttore cinese di batterie Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ha avviato l’assemblaggio di moduli batteria in un impianto di nuova costruzione a Debrecen, nell’Ungheria orientale, ha dichiarato ieri la società.

Secondo CATL, le attività di assemblaggio sono state avviate all’inizio di questo mese. La nuova linea di assemblaggio dei moduli vanta una capacità produttiva annua di 5 gigawattora.

Prima dell’avvio della nuova linea, la produzione di moduli era già in corso dall’autunno 2024 in un impianto in affitto con due linee produttive. Finora vi sono stati prodotti circa 240.000 moduli batteria, sufficienti ad alimentare approssimativamente 60.000 veicoli elettrici (EV) in Europa.

Nel frattempo, CATL ha dichiarato che la costruzione della sua prima fabbrica di celle per batterie nel Parco industriale meridionale di Debrecen è stata completata. La produzione di prova delle celle dovrebbe iniziare una volta ottenute le restanti autorizzazioni alla produzione.

“L’investimento è favorito dalla crescente domanda in Europa di batterie per veicoli elettrici sicure e ad alte prestazioni”, ha dichiarato la società.

CATL ha aggiunto di star rispondendo alla domanda europea con prodotti per batterie innovativi, ad alte prestazioni e di lunga durata, adattando costantemente il proprio portfolio alle esigenze dei clienti nella regione

(ITALPRESS).