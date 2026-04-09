La Cina invita alla calma e alla moderazione dopo gli attacchi aerei di Israele contro il Libano

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una portavoce del ministero cinese degli Esteri ha invitato oggi le parti interessate a mantenere la calma e a dar prova di moderazione per contribuire ad allentare le tensioni nella regione, dopo che ieri Israele ha sferrato una serie di attacchi aerei che hanno causato centinaia di morti e feriti in Libano.

La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni nel corso di un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda inerente.

(ITALPRESS).