Kirghizistan: inaugurata mostra sull’antica civiltà cinese a Bishkek (1)

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano la mostra “L’armonia crea bellezza: mostra d’arte sull’antica civiltà cinese” al Museo nazionale di storia della Repubblica del Kirghizistan nella capitale Bishkek, il 18 agosto 2026. La mostra, della durata di tre mesi e realizzata sotto la direzione dell’Amministrazione nazionale cinese per il patrimonio culturale, è organizzata congiuntamente dall’Amministrazione municipale della cultura e del turismo di Tianjin, dall’Ufficio per i reperti culturali della regione autonoma della Mongolia Interna, dal Museo di Tianjin, dal Museo della Mongolia Interna, dal Museo nazionale di storia della Repubblica del Kirghizistan e dal Centro culturale cinese di Bishkek.

-Foto Xinhua-

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