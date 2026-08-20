Egitto, un gruppo Cinese punta alla realizzazione di un polo industriale nel Canale di Suez

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il vice primo ministro egiziano per gli Affari economici, Hussein Issa, ha incontrato presso la sede del governo nella Nuova Alamein una delegazione di alto livello di uno dei principali gruppi cinesi attivi nel settore dell’alluminio. Secondo quanto riferito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri egiziana, l’incontro ha riguardato i piani del gruppo cinese per nuovi investimenti in Egitto fino a 2 miliardi di dollari, attraverso la realizzazione di un polo industriale integrato nella Zona economica del Canale di Suez, destinato a creare oltre 3 mila posti di lavoro.

Issa ha sottolineato la solidità dei rapporti tra Egitto e Cina e il significativo sviluppo della cooperazione bilaterale, in particolare nei settori economico e degli investimenti. Ha inoltre ribadito che l’attrazione degli investimenti esteri rappresenta una priorità per il governo egiziano, che intende rimuovere gli ostacoli agli investitori e offrire incentivi e agevolazioni per rafforzare la competitività del clima degli investimenti.

La delegazione cinese ha espresso l’intenzione di ampliare le attività del gruppo sul mercato egiziano, sottolineando le potenzialità del Paese, tra cui la posizione geografica strategica e lo sviluppo delle infrastrutture.

Il nuovo polo industriale contribuirà, secondo la delegazione, a soddisfare la domanda del mercato interno e ad aumentare le esportazioni, rafforzando il ruolo dell’Egitto come piattaforma regionale di produzione e di esportazione.

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