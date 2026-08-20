Kirghizistan: inaugurata mostra sull’antica civiltà cinese a Bishkek

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (ITALPRESS) – Una mostra intitolata “L’armonia crea bellezza: mostra d’arte sull’antica civiltà cinese” è stata inaugurata martedì al Museo nazionale di storia della Repubblica del Kirghizistan, nella capitale Bishkek.

Intervenendo alla cerimonia di apertura, il segretario di Stato del Kirghizistan Arslan Koichiev ha affermato che l’antica civiltà cinese occupa un posto speciale nella storia mondiale. La sua cultura, la sua filosofia, la sua arte e la sua visione estetica del mondo, sviluppatesi nel corso di migliaia di anni, hanno portato un contributo inestimabile al patrimonio culturale condiviso dell’umanità.

Koichiev si è detto fiducioso che la mostra aiuterà il popolo kirghiso a conoscere meglio la ricca storia e cultura della Cina.

L’esposizione presenta 153 reperti provenienti dal Museo di Tianjin e dal Museo della Mongolia Interna, in Cina, nonché dal Museo nazionale di storia della Repubblica del Kirghizistan.

Rabagul Magametova, membro dello staff del museo kirghiso, ha affermato di essere stata fortunata ad avere l’opportunità di ammirare da vicino i reperti durante i lavori di preparazione.

“Come dipendente del museo, sono stata attratta soprattutto dalla bellezza e dall’armonia trasmesse dalla mostra”, ha dichiarato.

La mostra, della durata di tre mesi e realizzata sotto la direzione dell’Amministrazione nazionale cinese per il patrimonio culturale, è organizzata congiuntamente dall’Amministrazione municipale della cultura e del turismo di Tianjin, dall’Ufficio per i reperti culturali della regione autonoma della Mongolia Interna, dal Museo di Tianjin, dal Museo della Mongolia Interna, dal Museo nazionale di storia della Repubblica del Kirghizistan e dal Centro culturale cinese di Bishkek.

(ITALPRESS).