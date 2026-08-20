Medio Oriente, dichiarazione congiunta di Turchia, Egitto e Qatar: “Raid di Israele su Gaza minano gli sforzi di pace”

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Turchia, Egitto e Qatar condannano fermamente i recenti attacchi israeliani a Gaza, affermando, in una dichiarazione congiunta, che violano gli obblighi di Israele ai sensi dell’accordo di cessate il fuoco di ottobre 2025 e sollecitando lo Stato ebraico ad astenersi da azioni che potrebbero inasprire le tensioni. “I Paesi mediatori sottolineano che l’intensificarsi degli attacchi israeliani mina gli sforzi regionali e internazionali in un momento critico, poiché sono in corso intensi sforzi per attuare il Piano globale per porre fine al conflitto di Gaza, compreso l’incontro tra il Consiglio di pace e i funzionari israeliani, e si stanno compiendo passi costruttivi nel processo negoziale“, affermano.

La comunità internazionale e il Consiglio per la pace “devono adottare le misure necessarie” per garantire il rispetto del cessate il fuoco e prevenire un’ulteriore escalation, aggiungono Ankara, Il Cairo e Doha.

Secondo i media palestinesi, gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza di ieri hanno ucciso almeno 10 persone e ne hanno ferite 15, mentre le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che i raid aerei erano diretti contro miliziani e comandanti di Hamas.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).