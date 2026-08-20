Preparava attentato per conto dei russi, arrestato in Polonia un cittadino ucraino

VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Un cittadino ucraino è stato arrestato in Polonia con l’accusa di aver preparato “un attentato di alto profilo che sarebbe dovuto avvenire in Ucraina su ordine della Federazione Russa”. Lo riferisce l’agenzia Rbc Ukraina, citando un comunicato del Servizio polacco di controspionaggio (Abw). L’uomo, identificato come Serhiy P., di 63 anni, avrebbe piazzato un ordigno esplosivo improvvisato sotto l’auto di un funzionario dell’industria bellica ucraina a Irpin, nella regione di Kiev.

L’ordigno sarebbe dovuto esplodere a distanza tramite un telefono cellulare, ma l’esplosione non è avvenuta a causa di un malfunzionamento del meccanismo. L’indagine, secondo quanto reso noto dal servizio polacco, ha accertato che l’attentatore ha agito “per conto dei servizi segreti russi”. Gli agenti dell’Abw hanno individuato l’uomo e lo hanno arrestato a Varsavia il 5 agosto. L’arresto è stato possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine polacche e i servizi partner ucraini. Il tribunale di Varsavia ha disposto per Serhiy P. un regime di custodia cautelare della durata di tre mesi. Secondo la legge polacca, l’uomo rischia l’ergastolo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).