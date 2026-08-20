BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – La Romania ha neutralizzato con un caccia F-16 un drone marino. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa romeno, Radu Miruta, precisando che il drone è stato distrutto in un’area vicino a una piattaforma per il gas offshore. Miruta ha infine detto che il drone non era di provenienza ucraina.

“Oggi la Romania ha distrutto un drone navale carico di esplosivo nei pressi della piattaforma Neptun Deep nel Mar Nero. È in corso una crescente campagna di minacce che inquieta i nostri cittadini e cerca di dividere la nostra Unione. Questa è la guerra ibrida”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “La missione fondante della nostra Unione è preservare la pace. Oggi, ciò significa anche avere la capacità di scoraggiare provocazioni e aggressioni”, ha proseguito von der leyen. “Il nostro programma Readiness 2030 sta mobilitando fino a 800 miliardi di euro. Con l’Iniziativa europea per la difesa dai droni e il programma Eastern Flank Watch, stiamo intensificando la produzione in Europa per fornire agli Stati membri le capacità di cui hanno bisogno. In modo da poter rispondere alle minacce emergenti con rapidità, unità e determinazione”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).