Kazakistan: Astana, evento promuove volume V di “Xi Jinping: Governare la Cina” (1)

ASTANA (KAZAKISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – La delegazione cinese dona agli ospiti kazaki alcune copie dell’edizione in lingua kazaka del quarto volume e dell’edizione in lingua russa del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina”, durante un evento di promozione del quinto volume dell’opera ad Astana, in Kazakistan, il 15 luglio 2026. L’evento si è tenuto oggi nella capitale kazaka.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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