VERONA (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice degusta del vino alla 58esima edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati Vinitaly a Verona, in Italia, il 13 aprile 2026. In programma quest’anno dal 12 al 15 aprile, l’evento, la più antica e prestigiosa fiera del vino d’Italia, richiama imprese e visitatori specializzati provenienti da quasi 130 Paesi e regioni.

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