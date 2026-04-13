Inviato cinese per il clima avverte su rischi per sicurezza energetica ed esorta passaggio a rinnovabili

VIENNA (AUSTRIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La crisi energetica globale in corso ha messo in evidenza i rischi di una forte dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, rendendo urgente per i Paesi ripensare le proprie strategie di sicurezza energetica e accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, ha dichiarato recentemente Liu Zhenmin, inviato cinese per il cambiamento climatico.

In un’intervista rilasciata a Xinhua durante l’International Vienna Energy and Climate Forum, Liu ha sottolineato che l’esperienza della Cina mostra come lo sviluppo delle energie rinnovabili sia un modo efficace per rafforzare la sicurezza energetica e la resilienza.

Il forum, a tema “Promuovere prosperità, sicurezza e stabilità”, si è tenuto a Vienna il 9 e 10 aprile. È stato organizzato congiuntamente dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, dal ministero federale austriaco per gli Affari Europei e Internazionali, dall’Austrian Development Agency e dall’International Institute for Applied Systems Analysis.

Liu ha osservato che, sebbene l’attuale crisi energetica possa rallentare nel breve termine la crescita economica di alcuni Paesi, essa costituisce anche un monito contro l’eccessiva dipendenza da un’unica fonte di importazioni energetiche. Ha sottolineato che diversificare i sistemi energetici e accelerare il passaggio alle rinnovabili sono fattori essenziali per la stabilità di lungo periodo.

Secondo l’Accordo di Parigi, i Paesi devono impegnarsi a limitare l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius, idealmente a 1,5 gradi, rispetto ai livelli preindustriali. Per raggiungere questo obiettivo, i Paesi devono accelerare la transizione energetica per ridurre le emissioni. Questo processo non rappresenta soltanto un cambiamento della composizione energetica, bensì una profonda trasformazione economica, ha dichiarato Liu.

L’inviato ha rilevato che i Paesi in via di sviluppo affrontano sfide maggiori in questa transizione, poiché molti Paesi sviluppati hanno già completato la propria industrializzazione. Per sostenere la neutralità carbonica globale entro la metà del secolo, Liu ha suggerito che i Paesi sviluppati dovrebbero puntare a raggiungere la neutralità carbonica intorno al 2040, creando più margine per i Paesi in via di sviluppo.

“I prossimi cinque anni saranno critici”, ha dichiarato Liu, esortando i Paesi ad accelerare gli sforzi per frenare il riscaldamento globale garantendo al tempo stesso la stabilità del mercato.

In quanto Paese in via di sviluppo, la Cina è desiderosa di approfondire la cooperazione con le istituzioni internazionali e con i Paesi sviluppati attraverso quadri bilaterali, trilaterali e multilaterali, e di aiutare i Paesi del Sud globale a portare avanti le loro transizioni energetiche e di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ha affermato Liu.

(ITALPRESS).