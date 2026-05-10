OSLO (NORVEGIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Funzionari e rappresentanti dell’industria di Norvegia e Cina hanno evidenziato ampie opportunità di cooperazione nel settore dei veicoli elettrici durante il terzo Seminario sulla cooperazione verde Cina-Norvegia, tenutosi a Oslo.

Svoltosi giovedì sul tema “Evolution: Embracing a Greener Future”, l’evento ha riunito rappresentanti di associazioni di settore, aziende tecnologiche, società energetiche e delle batterie, nonché istituzioni legali e di ricerca.

Intervenendo alla sessione di apertura, l’ambasciatrice cinese in Norvegia Hou Yue ha descritto la transizione verde e a basse emissioni di carbonio come “una tendenza decisiva dei tempi”, affermando che la Cina è pronta a collaborare con la Norvegia e con altri partner per promuovere lo sviluppo verde globale.

Secondo Hou, l’industria cinese dei veicoli elettrici ha beneficiato del vasto mercato del Paese e di un ecosistema industriale completo, con una continua innovazione nelle batterie, nei chip e nei sistemi operativi.

Ha osservato che sempre più case automobilistiche internazionali stanno ampliando gli investimenti e le attività di ricerca in Cina, mentre le aziende cinesi cooperano sempre più con i partner europei attraverso investimenti all’estero, collaborazione tecnologica e catene di approvvigionamento localizzate.

“Questi sforzi congiunti stanno contribuendo all’occupazione globale, allo sviluppo industriale e alla creazione di nuove opportunità per una crescita sostenibile”, ha affermato.

Il riciclo delle batterie, la mobilità intelligente, le infrastrutture di ricarica e i test in condizioni di freddo sono stati tra i temi discussi durante il seminario.

Il percorso della Norvegia nei veicoli elettrici ha già reso il Paese uno dei mercati automobilistici più elettrificati al mondo.

La trasformazione, secondo Knut Martin Breivik, responsabile delle operazioni e dello sviluppo commerciale presso la Norwegian Automotive Association, è stata costruita su incentivi di lungo periodo, politiche di sostegno e infrastrutture di ricarica.

I marchi automobilistici cinesi, ha affermato, stanno diventando una componente sempre più accettata del mercato norvegese, con un numero crescente di produttori cinesi attesi in espansione in Norvegia.

Maria Grazia Davino, direttrice regionale di BYD Europe, ha descritto la Norvegia come una piattaforma importante per BYD grazie all’elevata adozione dei veicoli elettrici nel Paese e alla sua apertura verso i marchi cinesi, aggiungendo che l’azienda sta portando avanti lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica in Europa.

Tollef Vollan, responsabile delle partnership globali e dello sviluppo commerciale presso Huawei Intelligent Mobility Alliance, ha dichiarato di ritenere che la futura cooperazione Cina-Europa possa svilupparsi su più livelli, mentre l’industria automobilistica evolve attraverso software, intelligenza e connettività dell’ecosistema.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).