In funzione la stazione di ricezione di dati satellitari più a nord della Cina

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La stazione di ricezione dei dati satellitari più a nord della Cina è ufficialmente entrata in funzione nella giornata di venerdì, secondo quanto comunicato dal suo sviluppatore, l’Istituto di Ricerca sulle Informazioni Aerospaziali dell’Accademia Cinese delle Scienze.

Situata a Mohe, la città più a nord della Cina nella provincia dello Heilongjiang, la stazione è progettata per ricevere autonomamente dati satellitari. Attualmente è incaricata di ricevere i dati provenienti da 25 satelliti nazionali di osservazione terrestre, ha riferito l’istituto.

La stazione di Mohe vanta una velocità massima di trasmissione dati in downlink sui canali di 2 gigabit al secondo ed è in grado di trasmettere i dati ricevuti in tempo reale. Sfruttando il vantaggio geografico dato dall’elevata latitudine, la stazione può estendere di oltre il 20% la finestra giornaliera di ricezione per i satelliti in orbita polare.

La costruzione della stazione di Mohe è iniziata nel luglio 2022 ed è entrata nella fase di operatività sperimentale nell’ottobre 2023. Entro la fine di novembre di quest’anno, la stazione ha ricevuto con successo oltre 1.600 terabyte di dati satellitari complessivi.

Secondo l’istituto, l’aggiunta della stazione di Mohe ottimizza ulteriormente la distribuzione spaziale della rete terrestre cinese per la ricezione satellitare.

