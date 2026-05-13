MILANO (ITALPRESS) – In occasione del Salone Internazionale Transpotec Logitec – in svolgimento presso Rho Fiera Milano dal 13 al 16 maggio – Stellantis fa parlare di sè portando Pro One, la Business Unit dedicata ai veicoli commerciali esponendo alcuni esemplari dei marchi Citroèn, Fiat Professional, Opel e Peugeot.

La sezione veicoli commerciali di Stellantis costituisce un settore dinamico: solo nei primi quattro mesi di quest’anno, i quattro marchi della Business Unit hanno raggiunto complessivamente una quota del 39%, con 24.383 immatricolazioni. In dettaglio, nei car derived van la quota è del 47,6% (1.237 volumi) Fiat Pandina Van e Citroèn C3 van ai primi 2 posti; nei compatti si attesta al 49,3% (7.726 volumi), con Fiat Doblò stabilmente al primo posto; nei medi al 42,3% (4.545 volumi), con Fiat Scudo al secondo posto; nei large al 38,6% (9.172 volumi), dove il Fiat Ducato presidia saldamente la prima posizione. Infine, FIAT Professional guida il contributo con 15.865 unità e una quota del 25,4%, seguita da Citroèn (5,1% – 3.201), Peugeot (5,5% – 3.416) e Opel (2,0% – 1.279).

“Quest’anno il mercato è stabile E quindi noi dobbiamo confermare la nostra capacità e i nostri obiettivi che sono di rimanere intorno al 40% di quota di mercato Questo è il nostro intendimento e lo facciamo con una gamma profonda, completa e 100% elettrica su tutti i modelli, varietà di gamma e allestimenti”, ha dichiarato Guido Bevilacqua, Pro One Director Italy.

Alla domanda su cosa ci sia dietro alla performance di Fiat Professional che da sola si distingue sulle altre, Bevilacqua ha spiegato che il segreto è “l’attitudine che Fiat Professional ha avuto negli anni e che ha dimostrato sul mercato la storicità del marchio. Essa rappresenta la crescita di innumerevoli aziende che sono cresciute avvalendosi di prodotti come Fiat Professional, Ducato e Doblò, tutti nomi che gli imprenditori conoscono molto bene perchè hanno sviluppato le loro aziende anche utilizzando i nostri mezzi”. Numeri che trovano la propria radice in una strategia articolata su tre assi: focalizzazione esclusiva sui veicoli commerciali con stabilimenti dedicati, una gamma performante e versatile, che copre le volumetrie da 1 a 22 metri cubi con motorizzazioni elettriche e termiche e sistemi avanzati di sicurezza e assistenza alla guida; una rete dealer capillare, professionale e dedicata per ciascun brand, che annovera 580 punti vendita e 2.400 officine autorizzate sul territorio nazionale. Uno dei protagonisti dello stand di Stellantis Pro One è di certo il nuovo Fiat Professional TRIS, disponibile nelle versioni Pick Up e Cargobox, entrambe a trazione 100% elettrica (BEV), che per la prima volta viene esposto in Italia. Progettato per soddisfare la crescente domanda di soluzioni per la consegna dell’ultimo miglio e sviluppato dal Centro Stile Fiat in Italia, il modello ha un’autonomia di 90 km, un design ultraleggero e bassi costi di gestione. Inoltre, può trasportare oltre 350 kg di carico utile e offre un’area di carico generosa, con uno spazio di circa 2,25 metri quadrati e la possibilità di ospitare un europallet standard.

Ad affiancare l’anteprima nazionale di TRIS, una selezione di veicoli allestiti nell’ambito del programma CustomFit, che offre un’ampia gamma di opzioni di conversione e personalizzazione, in fabbrica o tramite oltre 600 partner autorizzati in tutto il mondo, mantenendo sempre i più elevati standard di qualità, sicurezza e garanzia. Lo dimostrano i modelli esposti al Transpotec Logitec, tra cui Peugeot E-Expert BEV con doppio fondo e scaffalatura, Opel Movano L2H2 con box GRUAU, Fiat Doblò Crew Cab con paratia mobile e Citroèn Berlingo 100 cv ICE con doppio fondo e scaffalatura. In merito al programma CustomFit, Bevilacqua ha spiegato che “adattare vuol dire andare incontro alle esigenze dei clienti: se uno ha bisogno di una cassettiera dobbiamo fare in modo di potergliela vendere e consegnare direttamente sul veicolo, aiutando anche i nostri concessionari nell’allestimento e creando un presupposto per alta qualità. CustomFit è nato per questo: allestimenti direttamente in fabbrica, alti standard qualitativi che sono peculiari della produzione in fabbrica da parte di Stellantis e versatilità degli allestimenti (cassone, scaffalatura, rivestimento del vano carico…)”. “Rappresentando quasi il 40% di quote di mercato, abbiamo la maggior parte dei prodotti che sono ai vertici per quanto riguarda le vendite – ha sottolineato – Ducato, per esempio, ha una propria categoria ed è ai vertici sul segmento dei large, mentre Doblò è il secondo mezzo più venduto dei veicoli commerciali nella categoria dei piccoli. Questi sono due esempi, ma la nostra presenza al top deve essere in tutti i segmenti, il che significa essere vicini a tutti i clienti di tutte le tipologie”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).