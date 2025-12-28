I dieci migliori atleti del 2025 secondo Xinhua (9)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’anno sportivo che volge al termine, ecco la selezione dell’Agenzia di stampa Xinhua dei 10 migliori atleti del mondo nel 2025:

9. Shai Gilgeous-Alexander (Canada, basket)

Gilgeous-Alexander ha guidato gli Oklahoma City Thunder alla conquista del titolo NBA nella stagione 2024-2025. Il 27enne è diventato il quarto giocatore nella storia della NBA a conquistare nella stessa stagione il premio di MVP, il titolo di miglior realizzatore e quello di MVP delle Finals, dopo Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan e Shaquille O’Neal.

Questa foto d’archivio, scattata il 22 giugno 2025, mostra Shai Gilgeous-Alexander (al centro in primo piano) degli Oklahoma City Thunder mentre festeggia dopo aver vinto il premio di MVP delle Finals al termine di gara 7 delle Finals NBA 2024-2025 tra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, a Oklahoma City, negli Stati Uniti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).