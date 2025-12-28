I dieci migliori atleti del 2025 secondo Xinhua (8)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’anno sportivo che volge al termine, ecco la selezione dell’Agenzia di stampa Xinhua dei 10 migliori atleti del mondo nel 2025:

8. Tadej Pogacar (Slovenia, ciclismo)

Pogacar ha conquistato nel 2025 il suo quarto titolo al Tour de France. Ha inoltre difeso con successo il titolo ai Campionati del Mondo su strada UCI in Rwanda e ha trionfato ai Campionati Europei disputati in Francia.

Questa foto d’archivio, scattata il 28 settembre 2025, mostra Tadej Pogacar della Slovenia mentre festeggia dopo aver tagliato il traguardo nella gara su strada élite maschile ai Campionati del Mondo su strada UCI 2025 a Kigali, in Rwanda.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).